Klarer Heimsieg für Sigleß gegen Sportclub Dörfl

Details Freitag, 25. August 2023 23:05

Am zweiten Spieltag der 2. Klasse Mitte rang SV Sigleß den SC Dörfl am Freitagabend souverän mit 4:1 nieder und feiert damit den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Klare Angelegenheit

SC Dörfl geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Ivan Shokarev das schnelle 1:0 für Sigleß erzielte. SV Sigleß musste den Treffer von Michael Pogats zum 1:1 hinnehmen (26.). Für das 2:1 des Gastgebers zeichnete Alexander Pingitzer verantwortlich (31.). Zur Pause behielt Sigleß die Nase knapp vorn. Ivan Mihailovic schoss für SV Sigleß in der 67. Minute das dritte Tor. Mit dem 4:1 sicherte Pingitzer Sigleß nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (84.). Ein starker Auftritt ermöglichte SV Sigleß am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Sportclub Dörfl.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – Sportclub Dörfl, 4:1 (2:1)

84 Alexander Pingitzer 4:1

67 Ivan Mihailovic 3:1

31 Alexander Pingitzer 2:1

26 Michael Pogats 1:1

10 Ivan Shokarev 1:0

