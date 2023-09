Sieggraben feiert Kantersieg bei Sigleß

Details Freitag, 01. September 2023 22:48

SV Sigleß hatte am Freitag gegen UFC Sieggraben mit 0:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Deutliche Angelegenheit

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Dardan Muji mit dem 1:0 für Sieggraben zur Stelle (40.). Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Sigleß geriet deutlicher in Rückstand, als UFC Sieggraben durch Raffael Mitterhöfer durch einen Freistoß auf 2:0 erhöhte (55.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Kristof Batorfi, als er das 3:0 für Sieggraben besorgte (67.). In der 73. Minute legte Imran Muji zum 4:0 zugunsten von UFC Sieggraben nach. Die 0:4-Heimniederlage von SV Sigleß war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Sieggraben ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Sigleß und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:5 auf dem zweiten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – UFC Sieggraben, 0:4 (0:1)

73 Imran Muji 0:4

67 Kristof Batorfi 0:3

55 Raffael Mitterhoefer 0:2

40 Dardan Muji 0:1

