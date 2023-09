Unterfrauenhaid schießt mit Erfolg gegen Unterrabnitz vorläufig sich an die Spitze

Details Freitag, 01. September 2023 23:15

Im Spiel von SC Unterfrauenhaid gegen SC Unterrabnitz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Unterfrauenhaid.

Späte Entscheidung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stephan Kohwalter bereits sein Team in der zweiten Minute. SC Unterfrauenhaid traf in der 13. Minute zum Ausgleich durch Adrian Szücs. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Balint Baliko brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Unterfrauenhaid über die Linie (70.). Krisztian Tarcsay erhöhte für den temporären Spitzenreiter auf 3:1 (88.). Kurz darauf traf Michael Bauer in der Nachspielzeit für Unterrabnitz (93.). Letzten Endes holte SC Unterfrauenhaid gegen die Gäste drei Zähler.

Die errungenen drei Zähler gingen für Unterfrauenhaid einher mit der vorläufigen Übernahme der Tabellenführung.

Trotz der Schlappe behält SC Unterrabnitz den siebten Tabellenplatz bei. Drei Spiele und noch kein Sieg: SC Unterrabnitz wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

2. Klasse Mitte: SC Unterfrauenhaid – SC Unterrabnitz, 3:2 (1:1)

93 Michael Bauer 3:2

88 Krisztian Tarcsay 3:1

70 Balint Baliko 2:1

13 Adrian Szuecs 1:1

2 Stephan Kohwalter 0:1

