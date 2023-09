Doppelpack: Arvai schießt Raiding zum Sieg gegen Antau

Details Sonntag, 03. September 2023 19:48

ASK Raiding fügte SV Antau am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann im Zuge der 3. Runde in der 2. Klasse Mitte knapp mit 2:1.

Anschlusstreffer ohne Folgen

Adam Arvai war vor 130 Zuschauern nach toller Vorarbeit und wunderbarem Stangler mit der Führung zur Stelle (25.). Komfortabel war die Pausenführung von Raiding nicht, aber immerhin ging die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Das 2:0 für ASK Raiding stellte Arvai sicher, als er den gegnerischen Schlussmann im Eins-gegen-Eins umkurvte und vollstreckte. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Alexander Rojatz verkürzte für Antau später in der 84. Minute auf 1:2 - er schweißte einen Abpraller unter die Querlatte. Letzten Endes ging Raiding im Duell mit den Gästen als Sieger hervor.

Nach dem errungenen Dreier hat ASK Raiding Position acht der 2. Klasse Mitte inne.

Durch diese Niederlage fällt SV Antau in der Tabelle auf Platz fünf zurück.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – SV Antau, 2:1 (1:0)

84 Alexander Rojatz 2:1

75 Adam Arvai 2:0

25 Adam Arvai 1:0

