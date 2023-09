Sigleß bringt knappen Vorsprung gegen Unterfrauenhaid ins Ziel

Details Freitag, 08. September 2023 22:16

Im Spiel von SV Sigleß gegen SC Unterfrauenhaid gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es am vierten Spieltag 3:2 zugunsten von Sigleß.

Zwei konträre Halbzeiten

Ein Doppelpack brachte SV Sigleß in eine komfortable Position: Ivan Mihailovic war gleich zweimal zur Stelle (12./19.). Vor 200 Zuschauern markierte Ivan Shokarev das 3:0 (44.). Sigleß hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung. In der 77. Minute erzielte Balint Baliko das 1:3 für Unterfrauenhaid. Es folgte der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der zweite für den Abwehrspieler. Nun stand es nur noch 2:3 (89.). Nachdem SC Unterfrauenhaid zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Durch den Erfolg rückte SV Sigleß auf die zweite Position der 2. Klasse Mitte vor. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams.

Unterfrauenhaid verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem dritten Rang. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage hat SC Unterfrauenhaid momentan auf dem Konto.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – SC Unterfrauenhaid, 3:2 (3:0)

89 Balint Baliko 3:2

77 Balint Baliko 3:1

44 Ivan Shokarev 3:0

19 Ivan Mihailovic 2:0

12 Ivan Mihailovic 1:0

