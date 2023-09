Sieggraben schießt sich an die Spitze - klarer Sieg bei Stoob

Details Freitag, 08. September 2023 22:37

Mit 1:4 verlor ASK Stoob am vergangenen Freitag deutlich gegen UFC Sieggraben, als man einander im Zuge der 4. Runde in der 2. Klasse Mitte begegnete.

Kehrtwende nach Rückstand

Sieggraben geriet in der elften Minute ins Hintertreffen, als Benjamin Thomas Gugcso einen Freistoß aus der Distanz in die Maschen bugsierte. Balazs Velencei trug sich in der 33. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für das 1:1. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dass UFC Sieggraben in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Erdogan Tekin, der in der 72. Minute zur Stelle war. Ulas Kuzu beförderte das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (76.). Mit dem 4:1 sicherte Velencei dem Spitzenreiter nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Schlussendlich reklamierte Sieggraben einen Sieg in der Fremde für sich und wies Stoob in die Schranken.

Bei ASK Stoob präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Das Heimteam hat bisher alle sechs Punkte zuhause geholt. Durch diese Niederlage fällt Stoob in der Tabelle auf Platz vier zurück. In dieser Saison sammelte ASK Stoob bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

UFC Sieggraben ist auswärts noch ohne Punktverlust. Die errungenen drei Zähler gingen für Sieggraben einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von UFC Sieggraben.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – UFC Sieggraben, 1:4 (1:1)

82 Balazs Velencei 1:4

76 Ulas Kuzu 1:3

72 Erdogan Tekin 1:2

33 Balazs Velencei 1:1

11 Benjamin Thomas Gugcso 1:0

