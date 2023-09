Antau bezwingt Unterrabnitz am Freitagabend

Details Freitag, 15. September 2023 22:49

In der Auswärtspartie gegen Antau ging SC Unterrabnitz erfolglos mit 0:2 vom Platz. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SV Antau die Nase vorn.

Souveräner Heimsieg

Martin Szuppin brachte die Gastgeber in der 24. Spielminute in Führung, vollstreckt nach herrlicher Flanke volley sehenswert zum 1:0. Unterrabnitz brauchte den Ausgleich, aber die Führung von Antau hatte bis zur Pause Bestand. In der 79. Minute erhöhte Andreas Gold auf 2:0 für SV Antau, der nach scharfem Flachpass trocken vollendete. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Antau SC Unterrabnitz 2:0.

SV Antau verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Unterrabnitz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits zwölfmal war dies der Fall. Die bisherige Saisonbilanz von SC Unterrabnitz bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Pleiten eher durchwachsen.

SC Unterrabnitz holte auswärts bisher nur einen Zähler. Antau setzte sich mit diesem Sieg von Unterrabnitz ab und belegt nun mit acht Punkten den vierten Rang, während SC Unterrabnitz weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

2. Klasse Mitte: SV Antau – SC Unterrabnitz, 2:0 (1:0)

79 Andreas Gold 2:0

24 Martin Szuppin 1:0

