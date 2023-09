Gebrauchter Tag für Sieggraben: Kantersieg für Tschurndorf

Details Samstag, 16. September 2023 22:01

ASK Tschurndorf verpasste UFC Sieggraben einen Dämpfer und siegte mit 4:1 gegen den temporären Tabellenführer. Die Experten wiesen Sieggraben vor dem Match gegen Tschurndorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Tschurndorf dreht nach Rückstand auf

Balazs Velencei brachte UFC Sieggraben nach 16 Minuten die 1:0-Führung. ASK Tschurndorf hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Gabor Jakubovics den Ausgleich (22.). Für das zweite Tor der Gäste war Michael Steiner verantwortlich, der in der 29. Minute das 2:1 besorgte. Hannes Tritremmel trug sich in der 38. Spielminute in die Torschützenliste ein. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Benjamin Toth baute den Vorsprung von Tschurndorf in der 69. Minute aus. Am Ende hieß es für ASK Tschurndorf: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Sieggraben.

Bei UFC Sieggraben präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17). In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher drei Siege und kassierten zwei Niederlagen.

Durch diesen Erfolg verließ Tschurndorf den letzten Tabellenrang. Mit 14 Gegentoren stellt ASK Tschurndorf die schlechteste Abwehr der Liga. Nach zwei Unentschieden und zwei Niederlagen steht endlich der erste Saisonsieg für Tschurndorf. ASK Tschurndorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

2. Klasse Mitte: UFC Sieggraben – ASK Tschurndorf, 1:4 (1:3)

69 Benjamin Toth 1:4

38 Hannes Tritremmel 1:3

29 Michael Steiner 1:2

22 Gabor Jakubovics 1:1

16 Balazs Velencei 1:0

