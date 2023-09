Doppelpack: Arvai sichert Raiding den Sieg gegen Sigleß

Details Sonntag, 17. September 2023 20:18

Bei ASK Raiding gab es für SV Sigleß nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Raiding als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Souveräner Heimsieg

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Sigleß musste den Treffer von Adam Arvai zum 1:0 hinnehmen (48.). Masud Mohamed Jama erhöhte für ASK Raiding auf 2:0 (61.). Mit dem 3:0 sicherte Arvai dem Gastgeber nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (82.). Zum Schluss feierte Raiding einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Sigleß.

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von ASK Raiding aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sieben ein. In dieser Saison sammelte ASK Raiding bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen.

Bei Sigleß präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). SV Sigleß hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Sigleß.

2. Klasse Mitte: ASK Raiding – SV Sigleß, 3:0 (0:0)

82 Adam Arvai 3:0

61 Masud Mohamed Jama 2:0

48 Adam Arvai 1:0

