Stoob gibt Drei-Tore-Polster gegen Raiding aus der Hand

Details Freitag, 22. September 2023 22:56

ASK Stoob hatte den Sieg scheinbar schon so gut wie sicher, am Ende verblieb jedoch nur ein einziger Punkt auf der Habenseite: 3:3 lautete das Resultat. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Gäste mit dem "XXL-Comeback"

In Minute fünf traf Stoob zum ersten Mal ins Schwarze durch Benjamin Gugcso. Bereits in der 15. Minute erhöhte Botond Nemeth den Vorsprung der Heimmannschaft. Szabolcs Szalai schraubte das Ergebnis in der 20. Minute mit dem 3:0 für ASK Stoob in die Höhe. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Adam Arvai aufseiten von ASK Raiding das 1:3 (41.). Mit der Führung für Stoob ging es in die Kabine. Gänzlich ins Hintertreffen geriet Raiding, als Michal Dugovic nach 61 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Es folgte der Anschlusstreffer für die Gäste – bereits der zweite für Arvai. Nun stand es nur noch 2:3 (64.). In der 66. Minute gelang ASK Raiding, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Julian Filz. Gedanklich hatte ASK Stoob den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Raiding am Ende noch den Teilerfolg.

Mit 17 geschossenen Toren gehört Stoob offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Mitte. ASK Stoob wartet schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Mit diesem Unentschieden verpasste Raiding die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht ASK Raiding damit auch unverändert auf Rang sieben. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – ASK Raiding, 3:3 (3:1)

66 Julian Filz 3:3

64 Adam Arvai 3:2

41 Adam Arvai 3:1

20 Szabolcs Szalai 3:0

15 Botond Nemeth 2:0

5 Benjamin Thomas Gugcso 1:0

