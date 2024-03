Stoob bezwingt SC Unterfrauenhaid knapp

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:27

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Stoob mit 2:1 gegen SC Unterfrauenhaid gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Anschlusstor kam zu spät

350 Zuschauer verfolgten das 1:0 von ASK Stoob in der 43. Minute durch Benjamin Thomas Gugcso. Die Gastgeber hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Nach 46 Minuten beförderte Stoob das Leder zum 2:0 ins gegnerische Netz - Doppelpack von Benjamin Thomas Gugcso. ASK Stoob musste den Treffer zum 1:2 hinnehmen, als Dominik Bence Szemere traf (84.). Letzten Endes ging Stoob im Duell mit Unterfrauenhaid als Sieger hervor.

Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat ASK Stoob derzeit auf dem Konto.

SC Unterfrauenhaid muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte von Unterfrauenhaid waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Stoob setzte sich mit diesem Sieg von SC Unterfrauenhaid ab und belegt nun mit 18 Punkten den sechsten Rang, während Unterfrauenhaid weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag tritt ASK Stoob bei ASK Raiding an, während SC Unterfrauenhaid zwei Tage zuvor ASK Tschurndorf empfängt.

2. Klasse Mitte: ASK Stoob – SC Unterfrauenhaid, 2:1 (1:0)

84 Dominik Bence Szemere 2:1

46 Benjamin Thomas Gugcso 2:0

43 Benjamin Thomas Gugcso 1:0

Details

