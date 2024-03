Raiding gewinnt klar bei Sigleß

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:49

Raiding erreichte einen 5:1-Erfolg bei SV Sigleß. ASK Raiding ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Sigleß einen klaren Erfolg. Raiding hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Klare Sache für den Gast

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Richard Nemeth traf in der vierten Minute zur frühen Führung. SV Sigleß geriet deutlicher in Rückstand, als ASK Raiding durch Gabor Borsos auf 2:0 erhöhte (11.). Mit dem 3:0 für Raiding durch Richard Köbanyai war das Spiel eigentlich schon entschieden (27.).

Stefan Vondraus schoss die Kugel zum 1:3 für das Heimteam über die Linie (56.). Mit dem 4:1 durch Gabriel Kautz schien die Partie bereits in der 58. Minute mit ASK Raiding einen sicheren Sieger zu haben. Nemeth schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 5:1 für Raiding in die Höhe. Dem Druck von SV Sigleß musste ASK Raiding ab der 83. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Kautz vom Platz geflogen war. Letztlich fuhr Raiding einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wo bei Sigleß der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. SV Sigleß musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Sigleß insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SV Sigleß verliert nach der vierten Pleite weiter an Boden.

ASK Raiding verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Raiding befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am kommenden Freitag tritt Sigleß bei SV Antau an, während Raiding zwei Tage später ASK Stoob empfängt.

2. Klasse Mitte: SV Sigleß – ASK Raiding, 1:5 (0:3)

76 Richard Nemeth 1:5

58 Gabriel Kautz 1:4

56 Stefan Vondraus 1:3

27 Richard Koebanyai 0:3

11 Gabor Borsos 0:2

4 Richard Nemeth 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.