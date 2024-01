2. Klasse Nord: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

2. Klasse Nord

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 17:08

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Joachim Schindler (SV Mörbisch)

Endergebnis:

1. Joachim Schindler (SV Mörbisch / 5594 Stimmen)

2. Patrik Scherbl (UFC Stotzing / 4786 Stimmen)

3. Marcel Menschig (UFC Purbach am See / 3618 Stimmen)

4. Marco Pasterniak (SC Eisenstadt 1907 / 2440 Stimmen)

5. Raphael Frank (SC Trausdorf / 1375 Stimmen)

6. Thomas Dragschitz (Wulkaprodersdorf / 1365 Stimmen)

7. Sebastian Wachter (Neufeld / Leitha / 778 Stimmen)

8. Dominik Wimmer (UFC Purbach am See / 675 Stimmen)

9. Matthias Piringer (SV Mörbisch / 638 Stimmen)

10. Marcel Szedenik (FC Großhöflein / 408 Stimmen)



