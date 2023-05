Überraschung: Oslip ringt Zagersdorf nieder

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:21

Durch ein 2:1 holte sich FC Oslip am Samstag im zuge der 22. Runde in der Partie gegen SC Zagersdorf drei Punkte. Oslip hat mit dem Sieg über Zagersdorf einen Coup gelandet. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden auseinandergegangen.

Den Tabellenzweiten gebogen: Oslip holt den Dreier

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag FC Oslip bereits in Front. Fabian Dvornikovich markierte in der vierten Minute die Führung. In der 19. Minute brachte Alen Jasarevic den Ball im Netz von SC Zagersdorf unter und sorgte für den Ausgleichstreffer. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Nino Edmund Schanta ließ sich in der 60. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Zagersdorf. Obwohl Oslip nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SC Zagersdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

FC Oslip bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Zagersdorf in der Tabelle stabil. Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SC Zagersdorf bisher zwölf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen. Zagersdorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Oslip auf SC Trausdorf, SC Zagersdorf spielt am selben Tag gegen FC VEGANIS Sankt Andrä.

2. Klasse Nord: FC Oslip – SC Zagersdorf, 2:1 (2:0)

60 Nino Edmund Schanta 2:1

19 Alen Jasarevic 2:0

4 Fabian Dvornikovich 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei