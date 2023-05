"Gipfeltreffen" aus zwei Welten: Zagersdorf kann Leader Sankt Andrä nicht stoppen

Details Samstag, 20. Mai 2023 23:07

Mit SC Zagersdorf und FC VEGANIS Sankt Andrä trafen sich am Samstag zwei Topteams, wenngleich der Tabellenzweite mit Respektabstand hinter dem Ernsten aus Sankt Andrä liegt. Für Zagersdorf schien FC Sankt Andrä aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. An der Favoritenstellung ließ Sankt Andrä keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC Zagersdorf einen deutlichen Sieg davon. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe duelliert, ehe mit FC VEGANIS Sankt Andrä ein 2:1-Sieger feststand.

Klare Sache für die Gäste

Kevin Bors sicherte dem Spitzenreiter vor 90 Zuschauern aus einem Absauber die Führung (37.). Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Marek Sovcik den Vorsprung der Gäste mit einem herrlichen Schuss ins Kreuzeck auf 2:0 (42.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Lukas Mihalik brachte FC Sankt Andrä in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 aus einem Lupfer heruas erzielte (62.). Letztlich fuhr Sankt Andrä einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

In der Tabelle liegt Zagersdorf nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zwölf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen.

82 Tore – mehr Treffer als FC VEGANIS Sankt Andrä erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC Sankt Andrä zu stoppen. Von den 21 absolvierten Spielen hat Sankt Andrä alle für sich entschieden.

Am nächsten Samstag reist SC Zagersdorf zu UFC Schützen am Gebirge, zeitgleich empfängt FC VEGANIS Sankt Andrä SC Trausdorf.

2. Klasse Nord: SC Zagersdorf – FC VEGANIS Sankt Andrä, 0:3 (0:2)

62 Lukas Mihalik 0:3

42 Marek Sovcik 0:2

37 Kevin Bors 0:1

