MSV 2020 fixiert im Gipfeltreffen gegen Oberpullendorf den Aufstieg!

Details Sonntag, 28. April 2024 19:00

Mattersburger Sportverein 2020 errang am Samstag einen 3:1-Sieg über Oberpullendorf und steht damit als Meister der II. Liga Mitte fest, der Aufstieg in die Burgenlandliga ist Gewissheit. Im Hinspiel war MSV 2020 in einem Match auf Augenhöhe ein 3:2-Sieg geglückt.

Verdienter Heimsieg geht mit Aufstieg einher

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 900 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Angelo Pöttschacher war es, der in der vierten Minute zur Stelle war und nach einem Zuspiel in den Strafraum ins linke untere Eck vollstreckte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Peter Hofer zum Ausgleich für Oberpullendorf, indem er nach einem Eckball das 1:1 markierte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Philip Knotzer machte in der 52. Minute das 2:1 von Mattersburger Sportverein 2020 perfekt, indem er einen Abpraller in den Maschen unterbrachte. Tobias Stöger erhöhte für den Ligaprimus auf 3:1 (81.), indem er nach einem Eckball vom 16er-Rand einschob. Schließlich sprang für die Heimmannschaft gegen Oberpullendorf ein Dreier heraus.

Der Defensivverbund von MSV 2020 ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 14 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Mattersburger Sportverein 2020 bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat MSV 2020 22 Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto. Mattersburger Sportverein 2020 scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende acht Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Trotz der Niederlage fiel Oberpullendorf in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei. 13 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Oberpullendorf insgesamt nur sieben Zähler.

Am kommenden Samstag tritt MSV 2020 bei Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I an, während Oberpullendorf einen Tag zuvor SPG Kaisersdorf/Markt St. Martin empfängt.

II. Liga Mitte: Mattersburger Sportverein 2020 – Oberpullendorf, 3:1 (1:1)

81 Tobias Stöger 3:1

52 Philip Knotzer 2:1

42 Peter Hofer 1:1

4 Angelo Pöttschacher 1:0

