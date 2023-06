Nach rassigem zweiten Akt bleibt Siegendorf 1b das Comeback gegen Großhöflein verwehrt

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:23

Zum Saisonende boten Siegendorf 1b und Großhöflein den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatten die beiden Widersacher eine „Nullnummer“ produziert.

Dramaturgie im Schluss-Teil

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Siegendorf 1b und FC Großhöflein ohne Torerfolg in die Kabinen. Dann aber geigten die Gäste unmittelbar nach Wiederbeginn gehörig auf: Großhöflein ging in der 46. Minute in Front - Soma Füzi markierte nach überlegtem Querpass das 0:1. Den zweiten Treffer des Spiels erzielten die Gäste in der 63. Minute - neuerlich traf Soma Füzi, diesmal mit Köpfchen nach einer Freistoß-Flanke, 0:2. Es sollte nicht das letzte Tor gewesen sein, das die 150 Zuschauer an diesem Tag zu sehen bekamen. Für ruhige Verhältnisse sorgte Großhöflein, als man das 3:0 besorgte (66.) - ein lupenreiner Hattrick von Soma Füzi. Dusan Kracunovic verkürzte für Siegendorf 1b später in der 80. Minute auf 1:3. Kurz vor Ultimo war noch Jakob Szorger zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor der Gastgeber verantwortlich (88.). Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Adam Horvath von FC Großhöflein noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (90.). Am Ende blieb es beim 2:3 - was ein Finish!

Zahlen & Fakten

Am Ende der Saison steht Siegendorf 1b im sicheren Mittelfeld auf Platz sechs. Siegendorf 1b steht mit insgesamt elf Siegen, sechs Remis und sieben Niederlagen zum Saisonabschluss recht gut da.

Großhöflein rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem vierten Tabellenplatz. Damit dürfte FC Großhöflein in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Im gesamten Saisonverlauf holte man zwölf Siege und fünf Remis und musste nur sieben Niederlagen hinnehmen. FC Großhöflein verabschiedet sich mit einer souveränen Leistung in den letzten fünf Spielen, in denen man neun Punkte einsammelte.

2. Klasse Nord: Siegendorf 1b – FC Großhöflein, 2:3 (0:0)

88 Jakob Szorger 2:3

80 Dusan Kracunovic 1:3

66 Soma Fuezi 0:3

63 Soma Fuezi 0:2

46 Soma Fuezi 0:1

