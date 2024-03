UFC Schützen holt Big Points beim UFC Stotzing

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 21:17

Durch ein 3:0 holte sich UFC Schützen am Gebirge drei Punkte bei UFC Stotzing. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 1:1 hatte das Endergebnis gelautet.

Souveräner Auswärtssieg

UFC Schützen ging durch Raphael Zechmeister in der zwölften Minute in Führung. Lukas Kubus versenkte die Kugel zum 2:0 (20.). Die Hintermannschaft von Stotzing ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. In der 74. Minute legte Kubus zum 3:0 zugunsten von Schützen nach. Letztlich fuhr der Gast einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

UFC Stotzing führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, drei Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. Die Situation bei Stotzing bleibt angespannt. Gegen UFC Schützen am Gebirge kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

UFC Schützen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position zehn. Schützen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und neun Pleiten. Durch den klaren Erfolg über UFC Stotzing ist UFC Schützen am Gebirge weiter im Aufwind.

Nächster Prüfstein für Stotzing ist SV Wulkaprodersdorf (Samstag, 18:30 Uhr). UFC Schützen misst sich am selben Tag mit UFC St. Georgen/Eisenstadt (16:30 Uhr).

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – UFC Schützen am Gebirge, 0:3 (0:2)

74 Lukas Kubus 0:3

20 Lukas Kubus 0:2

12 Raphael Zechmeister 0:1

Details

