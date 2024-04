Später Freistoß-Treffer bringt Neufeld/L. Heimsieg gegen SC Zillingtal

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 00:13

Ein Tor machte den Unterschied – Neufeld an der Leitha siegte mit 2:1 gegen SC Zillingtal. Im Hinspiel hatte Neufeld/Leitha Zillingtal mit einem beeindruckenden 6:0 vom Feld gefegt.

Heimischen mit spätem Turnaround

Das 1:0 in der 39. Minute brachte Underdog SC Zillingtal vermeintlich auf die Siegerstraße - Muhammed Üzen traf. Zur Pause war der Gast im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Für das erste Tor von Neufeld an der Leitha war Samuel Pichler verantwortlich, der in der 75. Minute das 1:1 besorgte. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als das Heimteam den entscheidenden Führungstreffer erzielte (87.) - Ömar Bas traf per Freistoß. Am Ende verbuchte Neufeld / Leitha gegen Zillingtal die maximale Punkteausbeute.

In der Defensive von Neufeld an der Leitha griffen die Räder ineinander, sodass Neufeld / Leitha im bisherigen Saisonverlauf erst zwölfmal einen Gegentreffer einsteckte. Die Saisonbilanz von Neufeld/Leitha sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei 13 Siegen und einem Unentschieden büßte Neufeld an der Leitha lediglich eine Niederlage ein. Zuletzt lief es erfreulich für Neufeld / Leitha, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

48 Gegentreffer hat SC Zillingtal mittlerweile hinnehmen müssen – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Nord. Die Offensive der Gäste zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – neun geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

Nächster Prüfstein für Neufeld/Leitha ist FC Oslip (Samstag, 16:30 Uhr). Zillingtal misst sich am selben Tag mit UFC RAIBA Purbach am See (18:00 Uhr).

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – SC Zillingtal, 2:1 (0:1)

87 Oemer Bas 2:1

75 Samuel Pichler 1:1

39 Muhammed Uezen 0:1

Details

