Überzeugender Sieg für Neufeld an der Leitha gegen UFC Schützen

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 23:07

In einer dominanten Vorstellung setzte sich Neufeld an der Leitha mit einem klaren 4:0 gegen UFC Schützen am Gebirge durch. Das Spiel, das in der 23. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) stattfand, wurde von beeindruckenden Einzelleistungen und effizienter Teamarbeit geprägt. Die Heimmannschaft zeigte von Beginn an eine starke Präsenz auf dem Feld und dominierte das Spielgeschehen über weite Strecken.

Frühe Führung setzt den Ton

Neufeld / Leitha verschwendete keine Zeit, um den Ton anzugeben. Das erste Tor fiel in der 19. Minute durch Sascha Kovacs, der mit einem präzisen Schuss die Führung für sein Team erzielte. Dieses frühe Tor gab Neufeld / Leitha zusätzlichen Schwung, und sie bauten ihren Vorsprung rasch aus. Nur acht Minuten nach dem ersten Tor, in der 27. Minute, traf Leon Julian Woborny zum ersten Mal und erhöhte auf 2:0. Mit kaum Zeit zum Durchatmen für die Gäste legte Woborny nur zwei Minuten später, in der 29. Minute, nach und brachte das Ergebnis auf ein beeindruckendes 3:0. Seine Doppeltreffer in kurzer Folge zeigten nicht nur seine persönliche Qualität, sondern auch die offensive Stärke von Neufeld / Leitha.

Weiterer Treffer besiegelt das Schicksal von UFC Schützen

Die zweite Halbzeit bot für UFC Schützen wenig Erleichterung, da Neufeld / Leitha weiterhin den Druck aufrechterhielt. Die Hausherren legten nach, als Thomas Josef Alexander Pöschl den Ball zum 4:0 Endstand ins Netz beförderte. Dieses Tor unterstrich die Überlegenheit von Neufeld / Leitha in diesem Match und stellte sicher, dass alle drei Punkte in Neufeld blieben.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach 94 Minuten abpfiff, war der Sieg von Neufeld an der Leitha nicht nur ein Resultat der effektiven Angriffsleistungen, sondern auch ein Beweis für ihre defensive Solidität, die es UFC Schützen am Gebirge unmöglich machte, in das Spiel zu finden. Endstand: 4:0.

2. Klasse Nord: Neufeld/Leitha : Schützen - 4:0 (3:0)

93 Thomas Josef Alexander Pöschl 4:0

29 Leon Julian Woborny 3:0

27 Leon Julian Woborny 2:0

19 Sascha Kovacs 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.