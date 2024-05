SC Zillingtal feiert Kantersieg gegen UFC Stotzing

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:59

Im Rahmen der 23. Runde der 2. Klasse Nord lieferten sich SC Zillingtal und UFC Stotzing ein aufregendes Match, das die Gastgeber deutlich für sich entschieden. Mit einem klaren 5:0 Endstand demonstrierte SC Zillingtal ihre Überlegenheit auf dem Spielfeld, unterstützt durch herausragende Einzelleistungen und eine geschlossene Teamarbeit. Das Spiel, das ohne Nachspielzeit auskam, zeigte von Anfang an, in welche Richtung es gehen würde.

Früher Führungstreffer setzt den Ton

Die Gastgeber starteten energisch ins Spiel und schon in der 18. Minute erzielte Ali Husseini das erste Tor für SC Zillingtal. Dieses frühe Tor gab dem Team sichtlich Selbstvertrauen, und sie behielten die Kontrolle über das Spiel. Dzenan Kovacevic baute in der 32. Minute die Führung weiter aus. Kurz vor der Halbzeitpause, genau in der 45. Minute, konnte Muhammed Üzen einen weiteren Treffer landen und erhöhte auf ein beruhigendes 3:0 für die Hausherren. Die erste Halbzeit endete mit einer deutlichen Führung für SC Zillingtal, während UFC Stotzing kaum in der Lage war, effektive Gegenangriffe zu starten.

Zweite Halbzeit bringt weitere Tore und Disziplinarmaßnahmen

Die zweite Halbzeit begann mit einem unglücklichen Moment für UFC Stotzing, als Daniel Felber in der 50. Minute ein Eigentor erzielte, was den Spielstand auf 4:0 erhöhte. Dieser Zwischenfall zeigte deutlich die Überforderung der Gäste in diesem Spiel. Nur wenige Augenblicke später verschärfte sich die Situation für UFC Stotzing, als Aleksandar Marinkovic die Rote Karte erhielt, was sein Team für den Rest des Spiels in Unterzahl brachte. Trotz des numerischen Nachteils versuchten die Gäste, sich zu behaupten, jedoch ohne Erfolg. In der 73. Minute setzte Muhammed Üzen mit seinem zweiten Tor des Abends den Schlusspunkt zum 5:0. Kurz vor Spielende erhielt Roman Kuba von UFC Stotzing die Gelb/Rote Karte, was die schwierige Lage für sein Team noch weiter verschlimmerte. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren und verdienten Sieg für SC Zillingtal.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Stotzing - 5:0 (3:0)

73 Muhammed Üzen 5:0

50 Eigentor durch Daniel Felber 4:0

47 Muhammed Üzen 3:0

32 Dzenan Kovacevic 2:0

18 Ali Husseini 1:0

