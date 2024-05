FC Oslip sichert sich knappen Sieg gegen UFC Stotzing

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:36

In einem spannenden Freitags-Match der 2. Klasse Nord (BGLD) konnte sich FC Oslip am Ende knapp mit 2:1 gegen UFC Stotzing durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, die von intensiven Aktionen beider Teams gekennzeichnet war, fielen alle Tore in der zweiten Spielhälfte. Besonders die Gäste zeigten sich effektiver vor dem Tor, was letztlich den Ausschlag gab.

Erste Halbzeit: Keine Tore, aber viel Action

Die Partie begann energisch mit sofortigem Druck von FC Oslip, die in den ersten Minuten deutlich überlegen waren. Bereits in der 10. Minute gab es eine gefährliche Situation. UFC Stotzing fand nur schwer ins Spiel, während Oslip weiterhin die Akzente setzte. Marcel Lippl sorgte in der 16. Minute mit einem Kopfball für Gefahr, der jedoch knapp sein Ziel verfehlte. Trotz der Überlegenheit von FC Oslip gelang es ihnen nicht, diese in Tore umzumünzen. Die Halbzeit endete daher mit einem 0:0-Unentschieden, wobei Oslip die klareren Chancen für sich verbuchen konnte.

Zweite Halbzeit: Torreigen und spannende Schlussphase

Die zweite Hälfte begann mit hohem Tempo, und UFC Stotzing zeigte sich verbessert. Schon in der 49. Minute hatten sie eine große Torchance, die jedoch nicht zum Torerfolg führte. Die Gäste aus Oslip ließen sich davon nicht beeindrucken und erzielten in der 61. Minute das 0:1 durch Marcel Lippl, der mit einem Kopfball das Tor traf. Nur zehn Minuten später erhöhte Mario Dvornikovich mit einem spektakulären Fernschuss auf 0:2 und ließ die Gästefans jubeln. UFC Stotzing gab jedoch nicht auf und kämpfte sich zurück ins Spiel. In der 82. Minute gelang David Beslin per Kopfball der Anschlusstreffer zum 1:2. Dies sorgte für eine hektische Schlussphase, in der Stotzing alles versuchte, um doch noch den Ausgleich zu erzielen. Trotz einiger spannender Momente gelang es ihnen jedoch nicht, den Ball ein zweites Mal im Netz unterzubringen.

2. Klasse Nord: Stotzing : Oslip - 1:2 (0:0)

82 David Beslin 1:2

71 Mario Dvornikovich 0:2

61 Marcel Lippl 0:1

