Spektakulärer Schlagabtausch: St. Georgen/Eisenstadt setzt sich gegen SC Zillingtal durch

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 22:38

In einem torreichen Freitags-Fußballmatch der 2. Klasse Nord (BGLD) lieferten sich UFC St. Georgen/Eisenstadt und SC Zillingtal ein wahres Torfestival. Vor heimischer Kulisse gelang es St. Georgen/Eisenstadt, das Spiel mit einem 5:3 zu ihren Gunsten zu entscheiden. Ein Spiel, das Spannung bis zur letzten Minute versprach und nicht enttäuschte.

Früher Rückstand und rasante Aufholjagd

Das Spiel begann mit einem frühen Schock für die Heimmannschaft, als SC Zillingtal in der 13. Minute durch Ali Husseini in Führung ging. Die Fans von St. Georgen/Eisenstadt mussten nicht lange auf eine Antwort warten, denn bereits in der 30. Minute gelang Jonas Hahnenkamp der Ausgleich. Die Partie nahm an Intensität zu, und nur sieben Minuten später brachte Martin Würzner die Gastgeber mit 2:1 in Führung. Die Tore fielen nun wie am Fließband, und Oliver Mancs erhöhte in der 39. Minute auf 3:1 für St. Georgen/Eisenstadt. Kurz vor der Halbzeitpause gelang Ali Husseini von SC Zillingtal sein zweiter Treffer, wodurch der Halbzeitstand auf 3:2 festgesetzt wurde.

Zweite Halbzeit: Entscheidende Tore für St. Georgen/Eisenstadt

Die zweite Halbzeit begann furios mit zwei schnellen Toren von St. Georgen/Eisenstadt. Jonas Hahnenkamp sorgte mit seinem zweiten Tor des Abends in der 47. Minute für das 4:2. Nur eine Minute später baute Franz Hahnekamp den Vorsprung weiter aus und schoss das 5:2. Trotz der deutlichen Führung ließ SC Zillingtal nicht locker und kämpfte weiter. In der 73. Minute erzielte Ali Husseini seinen dritten Treffer des Spiels und brachte sein Team auf 5:3 heran. Dieses Tor sollte jedoch das letzte des Spiels sein, und St. Georgen/Eisenstadt konnte den Sieg nach einer intensiven Partie nach Hause bringen.

2. Klasse Nord: St. Georgen/E. : Zillingtal - 5:3 (3:2)

73 Ali Husseini 5:3

48 Franz Hahnekamp 5:2

47 Jonas Hahnenkamp 4:2

45 Ali Husseini 3:2

39 Oliver Mancs 3:1

37 Martin Würzner 2:1

30 Jonas Hahnenkamp 1:1

13 Ali Husseini 0:1

Details

