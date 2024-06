Spannender Heimsieg für Neufeld an der Leitha gegen SV Mörbisch

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 23:49

In Runde 25 der 2. Klasse Nord (BGLD) setzte sich Neufeld an der Leitha gegen SV Mörbisch mit 3:2 durch. Die Partie bot den Zuschauern ein wahres Torfestival, das von den beiden Mannschaften mit großem Einsatz und Spielfreude gestaltet wurde. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Leon Julian Woborny und Marc Heger, die jeweils doppelt trafen und das Spiel maßgeblich prägten.

Frühe Führung für den Gast und schnelle Antworten der Hausherren

Das Spiel begann rasant, und die Gäste aus Mörbisch erwischten den besseren Start. Bereits in der 17. Minute brachte Marc Heger den SV Mörbisch in Führung. Ein präziser Abschluss von Heger ließ dem Torwart von Neufeld keine Chance und die Gäste gingen mit 1:0 in Führung.

Die Antwort von Neufeld an der Leitha ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 22. Minute gelang Sebastian Wachter der Ausgleichstreffer. Wachter setzte sich im Strafraum durch und schloss souverän ab, um das 1:1 zu erzielen. Nur eine Minute später drehte Leon Julian Woborny das Spiel zugunsten der Hausherren. Mit einem geschickten Schuss brachte er Neufeld an der Leitha in der 23. Minute mit 2:1 in Führung.

Ausgleich vor der Pause - Neufeld gewinnt Abschnitt zwei

Die Freude über die Führung hielt jedoch nicht lange an. In der 31. Minute war es erneut Marc Heger, der für den SV Mörbisch traf. Heger bewies seine Torjägerqualitäten und markierte mit seinem zweiten Treffer des Abends den 2:2-Ausgleich. Das Spiel blieb bis zur Halbzeitpause spannend und ausgeglichen.

Auch in der zweiten Halbzeit zeigten beide Teams großen Einsatz und lieferten sich einen offenen Schlagabtausch. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 72. Minute. Leon Julian Woborny war wieder zur Stelle und erzielte seinen zweiten Treffer des Spiels. Mit einem gekonnten Abschluss stellte er den 3:2-Endstand für Neufeld an der Leitha her. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es bei diesem Ergebnis, und Neufeld konnte den knappen Sieg über die Zeit retten.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem verdienten 3:2-Sieg für Neufeld an der Leitha. Damit sind die Hausherren nun punktgleich mit Tabellenführer Purbach vor dem letzten Spieltag.

2. Klasse Nord: Neufeld/Leitha : Mörbisch - 3:2 (2:2)

72 Leon Julian Woborny 3:2

31 Marc Heger 2:2

23 Leon Julian Woborny 2:1

22 Sebastian Wachter 1:1

17 Marc Heger 0:1

Details

