Rassig: Duell zwischen SC Zillingtal und UFC Schützen endet 3:3

In einem aufregenden Match der 2. Klasse Nord (BGLD) lieferten sich der SC Zillingtal und der UFC Schützen am Gebirge einen packenden Schlagabtausch, der am Ende mit einem gerechten 3:3-Unentschieden endete. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Ali Husseini auf Seiten des SC Zillingtal und Mirza Mujkanovic vom UFC Schützen, die jeweils doppelt trafen.

Erste Halbzeit: Ständiger Führungswechsel

Das Spiel begann pünktlich um 17:30 Uhr, und von Anfang an war klar, dass sich beide Teams nichts schenken würden. Bereits in der 24. Minute gelang es UFC Schützen, die erste Duftmarke zu setzen. Mirza Mujkanovic brachte die Gäste mit einem präzisen Schuss mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte SC Zillingtal unter Druck, und die Hausherren antworteten prompt.

Nur sieben Minuten später, in der 31. Minute, glich Ali Husseini für den SC Zillingtal aus. Sein Tor zum 1:1 war der Auftakt für eine hektische Phase des Spiels. Das Heimteam erhöhte weiter den Druck und konnte in der 35. Minute durch Amel Sistek in Führung gehen. Sein Treffer zum 2:1 war ein Resultat der unermüdlichen Bemühungen des SC Zillingtal, die Partie zu dominieren.

Mit diesem Zwischenstand ging es in die Halbzeitpause. Die Zuschauer waren gespannt, wie die zweite Hälfte verlaufen würde, da beide Teams ihre offensive Stärke gezeigt hatten.

Zweite Halbzeit: Dramatische Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel war es wieder UFC Schützen, das den ersten Treffer landete. In der 57. Minute war erneut Mirza Mujkanovic zur Stelle und glich das Spiel zum 2:2 aus. Dieses Tor belebte die Gäste, die nun wieder Hoffnung schöpften, das Spiel für sich entscheiden zu können.

Die nächsten Minuten waren geprägt von intensiven Zweikämpfen und vielen Torchancen auf beiden Seiten. In der 85. Minute schien es dann, als hätte UFC Schützen die Partie endgültig für sich entschieden. Lukas Kubus traf zum 3:2.

Nur drei Minuten nach dem Führungstreffer der Gäste, in der 88. Minute, gelang es Ali Husseini erneut, seine Mannschaft zurück ins Spiel zu bringen. Mit seinem zweiten Treffer des Tages stellte er den 3:3-Ausgleich her und rettete seinem Team einen Punkt. Die Zuschauer im Stadion erlebten eine packende Schlussphase, die an Dramatik kaum zu überbieten war.

Am Ende blieb es beim 3:3-Unentschieden, ein Ergebnis, das beiden Mannschaften gerecht wurde. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist und hatten zahlreiche Chancen.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Schützen - 3:3 (2:1)

88 Ali Husseini 3:3

85 Lukas Kubus 2:3

57 Mirza Mujkanovic 2:2

35 Amel Sistek 2:1

31 Ali Husseini 1:1

24 Mirza Mujkanovic 0:1

