Dramatisches Finish: UFC Purbach krönt sich gegen SV Mörbisch zum Meister!

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:00

Im mit Spannung erwarteten Duell zwischen dem SV Seefestspiele Mörbisch am See und UFC RAIBA Purbach am See konnte sich am Ende die Gastmannschaft mit einem knappen 2:1-Sieg durchsetzen. Das Spiel in der 26. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) bot den Zuschauern packende Momente und entscheidende Wendungen, bevor Purbach den Sieg und damit den Meistertitel sicherstellte.

Ein rasantes Spiel nimmt Fahrt auf

Schon zu Beginn des Spiels zeichnete sich ab, dass beide Mannschaften entschlossen waren, die Partie für sich zu entscheiden. Der Anpfiff erfolgte pünktlich und setzte den Startschuss für ein intensives Aufeinandertreffen. Bereits in der 19. Minute gelang es UFC Purbach am See, die erste Duftmarke zu setzen. Christian Rosner nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Mörbisch aus und traf zur 1:0-Führung für die Gäste. Dieser frühe Treffer verlieh Purbach spürbaren Rückenwind.

SV Mörbisch versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, fand jedoch in der ersten Halbzeit kein Mittel gegen die gut organisierte Abwehr der Gäste. Trotz einiger vielversprechender Ansätze blieb es zur Halbzeitpause beim Stand von 0:1 aus Sicht der Gastgeber.

Spannung bis zum Schluss und dem besseren Ende für den Gast

Nach der Pause kam der SV Mörbisch hochmotiviert aus der Kabine und zeigte gleich, dass sie das Spiel noch nicht abgeschrieben hatten. Bereits in der 48. Minute gelang ihnen der Ausgleich. Marc Heger traf zum umjubelten 1:1 und brachte die Heimfans zum Jubeln. Das Spiel war nun wieder völlig offen, und beide Mannschaften kämpften um die Führung.

In der 64. Minute gelang es dann erneut den Gästen aus Purbach, in Führung zu gehen. Diesmal war es Dominik Heiling, der nach einem schnellen Konter den Ball im Netz versenkte und damit das 2:1 für UFC Purbach am See erzielte. Dieses Tor stellte die Weichen für den weiteren Verlauf der Partie und setzte den SV Mörbisch unter Druck.

Die Gastgeber versuchten alles, um erneut den Ausgleich zu erzielen, doch die Defensive von Purbach stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu. Trotz zahlreicher Bemühungen und einiger guter Chancen gelang es dem SV Mörbisch nicht mehr, das Spiel zu drehen.

Schließlich ertönte der Schlusspfiff, und UFC Purbach am See durfte sich über einen hart erkämpften 2:1-Sieg freuen. Dieser Erfolg bedeutete nicht nur drei Punkte, sondern auch die Krönung zum Meister der 2. Klasse Nord (BGLD). Die Spieler und Fans von Purbach feierten ausgelassen den verdienten Triumph, während der SV Mörbisch trotz einer starken Leistung ohne Punkte blieb.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Purbach am See - 1:2 (0:1)

64 Dominik Heiling 1:2

48 Marc Heger 1:1

19 Christian Rosner 0:1

