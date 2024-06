Neufeld / Leitha triumphiert gegen SC Trausdorf in Überzahl

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:02

Der SC Trausdorf hatte im Heimspiel gegen Neufeld / Leitha einen schweren Stand und musste sich am Ende klar mit 0:4 geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit lag die Mannschaft mit 0:3 zurück und konnte dem Druck der Gäste kaum etwas entgegensetzen. Neufeld / Leitha zeigte sich in Bestform und dominierte das Geschehen auf dem Platz, was sich letztlich auch im deutlichen Endergebnis widerspiegelte - damit holt man den Vizemeistertitel!

Furioser Beginn der Gäste nach früher Überzahl

Das Spiel zwischen dem SC Trausdorf und Neufeld / Leitha begann pünktlich mit dem Anpfiff. Die Gäste zeigten von Anfang an, dass sie die drei Punkte mitnehmen wollten. In der 26. Minute ereignete sich ein Schlüsselmoment, als der Torwart von SC Trausdorf, Stefano De Martin, nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Damit war der Weg für Neufeld / Leitha frei, das Spiel zu dominieren.

Nur zwei Minuten später nutzte Neufeld / Leitha die numerische Überlegenheit eiskalt aus. Nikola Zivojinovic verwandelte einen Elfmeter sicher zum 0:1 und brachte seine Mannschaft in Führung. Kurz darauf, in der 35. Minute, war es Sebastian Drga, der nach einem schön herausgespielten Angriff das 0:2 markierte.

Neufeld / Leitha ließ nicht locker und erhöhte in der 38. Minute erneut. Diesmal war es Matthias Wachter, der zum 0:3 einschoss. Mit diesem deutlichen Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, die vom Schiedsrichter pünktlich angepfiffen wurde.

Neufeld / Leitha macht den Sack zu

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Neufeld / Leitha blieb die dominierende Mannschaft und ließ keinen Zweifel daran, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits in der 47. Minute erzielte Horst Kögl das 0:4 und machte damit endgültig den Deckel auf die Partie. Der SC Trausdorf versuchte zwar, wieder ins Spiel zu finden, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen mehr herausspielen.

Die Gäste aus Neufeld an der Leitha kontrollierten das Spiel bis zum Abpfiff und ließen nichts mehr anbrennen. Der Schiedsrichter beendete die Partie nach 90 Minuten beim Stand von 0:4.

2. Klasse Nord: Trausdorf : Neufeld/Leitha - 0:4 (0:3)

47 Horst Kögl 0:4

38 Matthias Wachter 0:3

35 Sebastian Drga 0:2

28 Nikola Zivojinovic 0:1

Details

