SV Wulkaprodersdorf bezwingt SC Zillingtal klar

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:06

Der SV Wulkaprodersdorf konnte sich in einem spannenden Spiel der 26. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) mit einem deutlichen 4:1 gegen den SC Zillingtal durchsetzen. Nach einem frühen Rückstand kämpfte sich das Heimteam zurück ins Spiel und drehte die Partie dank einer starken Leistung von Thomas Dragschitz, der gleich drei Treffer erzielte.

Früher Rückstand für die Hausherren

Das Spiel begann um 19:30 Uhr und schon in der ersten Minute war klar, dass beide Teams von Anfang an Vollgas geben würden. Der erste Schock für die Heimmannschaft kam bereits in der 13. Minute: Stefan Hombauer vom SC Zillingtal nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr des SV Wulkaprodersdorf und erzielte das 1:0 für die Gäste. Es war ein gut herausgespieltes Tor, das den SC Zillingtal früh in Führung brachte.

Die Antwort der Hausherren ließ jedoch nicht lange auf sich warten. In der 25. Minute konnte Luca Fuchs zum 1:1 ausgleichen. Der Ausgleichstreffer kam nach einer schönen Kombination über die rechte Seite, die Fuchs souverän im Tor unterbrachte. Dieses Tor gab dem SV Wulkaprodersdorf deutlich Auftrieb, und sie begannen, das Spielgeschehen mehr und mehr zu kontrollieren.

Thomas Dragschitz führt Wulkaprodersdorf zum Sieg

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es mit einem 1:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit legte der SV Wulkaprodersdorf einen Gang zu. Der Mann des Abends war zweifelsohne Thomas Dragschitz, der in der 64. Minute den Führungstreffer für Wulkaprodersdorf erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des SC Zillingtal keine Chance und markierte das 2:1.

Doch damit nicht genug: Nur sechs Minuten später, in der 70. Minute, war es erneut Dragschitz, der den Spielstand auf 3:1 erhöhte. Dieses Tor brachte eine Vorentscheidung in einem bis dahin hart umkämpften Spiel. Der SC Zillingtal versuchte, nochmal alles nach vorne zu werfen, aber die Defensive des SV Wulkaprodersdorf stand sicher und ließ keine weiteren Großchancen mehr zu.

Den Schlusspunkt setzte dann erneut Thomas Dragschitz in der 88. Minute. Mit seinem dritten Treffer des Abends sorgte er für den 4:1-Endstand und sicherte seinem Team damit endgültig die drei Punkte. Der Jubel auf den Rängen war groß, als der Schiedsrichter die Partie nach 90 Minuten beendete.

2. Klasse Nord: Wulkaprodersdorf : Zillingtal - 4:1 (1:1)

88 Thomas Dragschitz 4:1

70 Thomas Dragschitz 3:1

64 Thomas Dragschitz 2:1

25 Luca Fuchs 1:1

13 Stefan Hombauer 1:0

