UFC Stotzing feiert klaren Heimsieg über SC Eisenstadt 1907

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:04

Der UFC Stotzing hat in der 26. Runde der 2. Klasse Nord (BGLD) einen beeindruckenden 4:0-Sieg gegen den SC Eisenstadt 1907 eingefahren. Bereits früh in der Partie stellte der Gastgeber die Weichen auf Sieg und ließ dem jungen Team des SC Eisenstadt 1907 keine Chance. Die Zuschauer sahen eine dominante Vorstellung des UFC Stotzing, der sowohl in der Offensive als auch in der Defensive überlegen agierte.

Frühe Führung und Halbzeitführung

Das Spiel begann furios für den UFC Stotzing. Bereits in der 5. Minute fiel das erste Tor des Spiels. Branislav Vitek verwandelte eine frühe Chance zum 1:0 für die Heimmannschaft. Der SC Eisenstadt 1907, der mit einer jungen Truppe auflief, hatte es schwer, ins Spiel zu finden. Ein Eckball in der 8. Minute brachte dem UFC Stotzing keine weitere Gefahr, aber es wurde schnell klar, dass die Hausherren die Partie dominierten. Auch in der 14. und 16. Minute konnte der SC Eisenstadt 1907 bei Eckbällen keine Torgefahr erzeugen.

Im Laufe der ersten Halbzeit blieben die Gäste defensiv stabil, konnten jedoch offensiv keine Akzente setzen. Der UFC Stotzing hingegen verzeichnete mehrere Chancen, wie in der 25. Minute, als der SCE-Torhüter eine riesige Möglichkeit vereitelte. Die Jugend des SC Eisenstadt 1907 hielt tapfer dagegen, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Trotz weiterer Angriffe und Eckbälle blieb es beim 1:0 zur Halbzeit.

Torflut in der zweiten Halbzeit

Beide Mannschaften kehrten aus der Kabine zurück, und es dauerte nicht lange, bis die Heimmannschaft erneut zuschlug. In der 48. Minute erhöhte David Beslin auf 2:0 - in Minute 52 gelang via Eigentor durch Pasterniak gar schon das 3:0 (52.).

Der SC Eisenstadt 1907 hatte in der Folgezeit wenig entgegenzusetzen. Ein Abschlussversuch in der 61. Minute verfehlte das Ziel nur knapp, und weitere Chancen des UFC Stotzing wurden durch den starken SCE-Torhüter vereitelt. Trotz der Bemühungen des Keepers, wie in der 59. und 50. Minute, blieb die Abwehr des SC Eisenstadt 1907 anfällig. In der 69. Minute machte David Beslin mit seinem zweiten Treffer zum 4:0 endgültig alles klar - dabei blieb es final auch.

2. Klasse Nord: Stotzing : Eisenstadt 1907 - 4:0 (1:0)

69 David Beslin 4:0

52 Eigentor durch Marco Pasterniak 3:0

48 David Beslin 2:0

5 Branislav Vitek 1:0

Details

