Neun Partien ohne Niederlage: SC Wiesfleck setzt Erfolgsserie fort

Details Montag, 11. Oktober 2021 22:49

Ein Tor machte den Unterschied – SC Wiesfleck siegte mit 2:1 gegen UFC Oberschützen. Die Überraschung blieb aus, sodass Oberschützen eine Niederlage kassierte. Im Hinspiel hatte Wiesfleck das Heimteam mit einem beeindruckenden 8:0 vom Feld gefegt.

SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck ging durch Stefan Hettlinger in der 17. Minute in Führung. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Das 1:1 von UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen stellte Niko Urbauer sicher (73.). Der Treffer von Sascha Kirnbauer in der 81. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Schließlich sprang für SC Wiesfleck gegen UFC Oberschützen ein Dreier heraus.

Kurz vor Saisonende steht Oberschützen mit sechs Punkten auf Platz sieben. UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 2. Klasse Süd A markierte weniger Treffer als UFC Oberschützen. Die Lage von UFC Oberschützen bleibt angespannt. Gegen Wiesfleck musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck beißt sich in der Aufstiegszone fest. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 45 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Mit dem Sieg baute Wiesfleck die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Wiesfleck neun Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Seit neun Begegnungen hat SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Am nächsten Sonntag reist Oberschützen zu SV Kroisegg, zeitgleich empfängt SC Wiesfleck SV Hochart.

2. Klasse Süd A: UFC Fassadenbau Weinzettl Oberschützen – SC Beschriftungen Zapfel Wiesfleck, 1:2 (0:1)

17 Stefan Hettlinger 0:1

73 Niko Urbauer 1:1

81 Sascha Kirnbauer 1:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!