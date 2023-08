Packend bis zum Schluss: Remis zwischen Oberschützen und Schachendorf

Details Samstag, 26. August 2023 21:55

UFC "PG-Cars" Oberschützen und SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich im Zuge der 4. Runde in der 2. Klasse A final mit 2:2.

Spätes Comeback der Gäste

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Roland Szalai sein Team in der 54. Minute, als er via Abstauber zum 1:0 traf. UFC Oberschützen erzielte in der 63. Minute das 2:0 durch Zeyran Erguel. Markus Puskarits traf zum 1:2 zugunsten von SC Schachendorf (66.) mit einem herrlichen Abschluss aus der Distanz. Mit seinem Treffer aus der 89. Minute bewahrte Dario Mamic seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt - nach einem Kopfball auf die Latte markierte er aus kurzer Distanz den Ausgleichstreffer, vollstreckte ins Kreuzeck. Am Ende blieb es bei der Punkteteilung.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf, 2:2 (0:0)

89 Dario Mamic 2:2

66 Markus Puskarits 2:1

63 Zeyran Erguel 2:0

54 Roland Szalai 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.