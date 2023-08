Wolfau siegt gegen Hochart knapp

Details Samstag, 26. August 2023 21:53

Am Samstagnachmittag gelang dem SV Wolfau ein knapper 2:1-Heimerfolg über den SV Hochart im Zuge der 4. Runde in der 2. Klasse A.

Anschlusstreffer ohne messbaren Erfolg

Luka Bozic war es, der vor 100 Zuschauern für SV Wolfau den Führungstreffer aus einem Elfmeter heraus besorgte (40.). Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mark Koller versenkte den Ball in der 54. Minute im Netz von Hochart. Wenige Minuten später verkürzte der Gast auf 1:2 (60.). Zum Kehraus bäumten sich die Gäste zu einer Schlussoffensive auf, doch es blieb beim knappen Ergebnis. Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Wolfau schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – SV Hochart, 2:1 (1:0)

60 Hans Juergen Wappel 2:1

54 Mark Koller 2:0

40 Luka Bozic 1:0

