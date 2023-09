Riedlingsdorf baut Super-Start aus, hält weiter beim Punktemaximum

Details Samstag, 02. September 2023 21:55

Riedlingsdorf erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen Mariasdorf. Riedlingsdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier, hält weiter beim Punktemaximum.

Deutliche Angelegenheit

Rene Rechberger trug sich in der 17. Spielminute in die Torschützenliste ein. Zur Pause hatte Riedlingsdorf eine hauchdünne Führung inne. Rechberger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.). Für das 3:0 von Riedlingsdorf sorgte Felix Postmann, der in Minute 70 zur Stelle war. Rechberger stellte schließlich in der 82. Minute den 4:0-Sieg für den Gastgeber sicher. Am Ende kam Riedlingsdorf gegen SC Mariasdorf zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg rückte Riedlingsdorf auf die zweite Position der 2. Klasse Süd A vor. Wer Riedlingsdorf besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwei Gegentreffer kassierte Riedlingsdorf. Riedlingsdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon vier Siege auf dem Konto.

Mit sechs Zählern aus fünf Spielen steht Mariasdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 15-mal war dies der Fall.

Mariasdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

2. Klasse Süd A: Riedlingsdorf – SC Mariasdorf, 4:0 (1:0)

82 Rene Rechberger 4:0

70 Felix Postmann 3:0

65 Rene Rechberger 2:0

17 Rene Rechberger 1:0

