Kosnik schnürt Doppelpack gegen Wolfau - 3:1-Erfolg für Riedlingsdorf

Riedlingsdorf erreichte am Samstag einen 3:1-Erfolg bei SV Wolfau. Man begegnete einander im Zuge der sechsten Runde in der 2. Klasse Süd A.

Gäste triumphieren zu zehnt

Marcel Piff brachte den Gast in der 16. Minute nach vorn. Janik Stelzer nutzte die Chance für Wolfau und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging nach ausgeglichenen 45 Minuten mit einem Gleichstand in die Kabinen. Numerisch ins Hintertreffen geriet Riedlingsdorf in der 56. Minute, als Fabian Just mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Eine starke Leistung zeigte Domen Kosnik, der sich mit einem Doppelpack für Riedlingsdorf beim Trainer empfahl (73./80.) - 1:3 in Unterzahl. Trotz Unterzahl war Riedlingsdorf in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SV Wolfau und fuhr somit einen Sieg ein.

In dieser Saison sammelte Wolfau bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen.

Riedlingsdorf ist auswärts noch ohne Punktverlust. Riedlingsdorf bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zweiten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Riedlingsdorf ist die funktionierende Defensive, die erst drei Gegentreffer hinnehmen musste. Riedlingsdorf setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – Riedlingsdorf, 1:3 (1:1)

80 Domen Kosnik 1:3

73 Domen Kosnik 1:2

33 Janik Stelzer 1:1

16 Marcel Piff 0:1

