Buchschachen verteidigt die Tabellenführung mit Heimsieg über Hochart

Für Hochart endete das Auswärtsspiel gegen Buchschachen erfolglos. Der Gastgeber gewann am Samtag in Runde sechs mit 2:0. SC Buchschachen ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Heimsieg für den Leader

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. SV Hochart geriet in der 52. Minute ins Hintertreffen, als Oliver Hegedüs nach einem schönen Solo von links einnetzt. Buchschachen brachte den Ball zum 2:0 über die Linie (67.) - neuerlich traf Oliver Hegedüs, diesmal infolge einer Kopfbalverlängerung von Jakob Hofmann. Am Schluss fuhr SC Buchschachen gegen Hochart auf eigenem Platz einen 2:0-Sieg ein.

Buchschachen ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Die Verteidigung von SC Buchschachen wusste bisher überaus zu überzeugen und wurde erst viermal bezwungen. Fünf Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Buchschachen. SC Buchschachen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Gast ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Die Offensive des Schlusslichts zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – vier geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – SV Hochart, 2:0 (0:0)

67 Oliver Hegedues 2:0

52 Oliver Hegedues 1:0

