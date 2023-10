SV Kirchfidisch weiter im "Flow" nach Erfolg bei Hochart

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:51

Die Differenz von einem Treffer brachte SV Kirchfidisch gegen Hochart den Dreier. Das Match endete mit 3:2. SV Hochart war als Außenseiter in das Spiel gegangen – der Gast gewann im Zuge der 13. Runde knapp und wurde seiner Favoritenrolle gerecht.

Comeback bleibt verwehrt

Kirchfidisch erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Peter Kollar traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Niklas Horvath die Führung des Gasts aus. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 durch Raimund Sala Koxe schien die Partie bereits in der 50. Minute mit SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch einen sicheren Sieger zu haben. In der 74. Minute brachte Andreas Pfeil das Netz für Hochart zum Zappeln. Wenige Minuten später verkürzte das Heimteam auf 2:3 (76.). Kurz bevor der Schlusspfiff ertönte, bekam Horvath von SV Kirchfidisch noch die Ampelkarte vom Schiedsrichter zu sehen (89.). Nachdem zunächst überhaupt nichts zusammengelaufen und SV Hochart deutlich ins Hintertreffen geraten war, bäumte sich der Tabellenletzte noch einmal auf und betrieb immerhin noch Ergebniskosmetik.

Hochart muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von Hochart alles andere als positiv.

SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch sprang mit diesem Erfolg auf den dritten Platz. Erfolgsgarant von SV Kirchfidisch ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 31 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Kirchfidisch weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch wandert mit nun 24 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SV Hochart gegenwärtig trist aussieht.

Hochart stellt sich am Samstag (14:00 Uhr) bei Deutsch Schützen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt SV Kirchfidisch SV Hannersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hochart – SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch, 2:3 (0:2)

76 Hans Juergen Wappel 2:3

74 Andreas Pfeil 1:3

50 Raimund Sala Koxe 0:3

42 Niklas Horvath 0:2

3 Peter Kollar 0:1

