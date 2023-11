Schützen überrollt Hochart nach Pausenrückstand

Details Samstag, 04. November 2023 20:12

Deutsch Schützen drehte einen 0:1-Pausenrückstand und ließ SV Hochart am Ende mit 7:1 keine Chance. Deutsch Schützen hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Gewaltige Kehrtwende nach Wiederbeginn

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lan Zibert sein Team in der 33. Minute, als er auf 0:1 stellte. Zur Pause behielt Hochart die Nase knapp vorn. Andre Hochhold lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Deutsch Schützen den 1:1-Ausgleich (47.). Mit einem schnellen Doppelpack (54./59.) zum 3:1 schockte Dominik Laky SV Hochart. Dem 4:1 durch Jakob Laky (65.) ließen Martin Makovecz (73.) und Dominik Laky (88.) weitere Treffer für Deutsch Schützen folgen. Levente Turi stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 7:1 für Deutsch Schützen her (90.). Letztlich feierte Deutsch Schützen gegen Hochart nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bei Deutsch Schützen präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (32). Deutsch Schützen machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem neunten Platz. In dieser Saison sammelte Deutsch Schützen bisher sechs Siege und kassierte sieben Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Deutsch Schützen, was neun Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

SV Hochart musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Deutsch Schützen wird am kommenden Sonntag von SV Hannersdorf empfangen. Hochart verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 02.03.2024 bei Hannersdorf wieder gefordert.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SV Hochart, 7:1 (0:1)

90 Levente Turi 7:1

88 Dominik Laky 6:1

73 Martin Makovecz 5:1

65 Jakob Laky 4:1

59 Dominik Laky 3:1

54 Dominik Laky 2:1

47 Eigentor durch Andre Hochhold 1:1

33 Lan Zibert 0:1

