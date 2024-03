2:2 - Schachendorf gelingt Comeback bei Redlschlag

Spielberichte

Samstag, 30. März 2024 21:23

SG EFM Redlschlag spuckte SC Schachendorf in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 2:2-Remis ab. Das Hinspiel hatte Schachendorf für sich entschieden und einen 2:0-Sieg verbucht.

Gästen gelingt in der letzten Minute das Comeback vom Punkt

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Huszovits sein Team in der 39. Minute per Elfmeter. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Redlschlag seinen zweiten Treffer nachlegte (43.) - Richard Petrovsky traf. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. In der 90. Minute brachte Serafin Palic den Ball im Netz von SG EFM Redlschlag unter. SG Redlschlag schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Kristijan Balagovic via Strafstoß zum Ausgleich für SC Schachendorf. Gedanklich hatte Redlschlag den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte Schachendorf am Ende noch den Teilerfolg.

SG EFM Redlschlag muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zwei Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat SG EFM Redlschlag derzeit auf dem Konto.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt SC Schachendorf den sechsten Platz in der Tabelle ein. Nur zweimal gab sich der Gast bisher geschlagen. Vor vier Spielen bejubelte Schachendorf zuletzt einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft Redlschlag auf SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch, SC Schachendorf spielt tags zuvor gegen Sankt Michael.

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – SC Schachendorf, 2:2 (2:0)

93 Kristijan Balagovic 2:2

90 Serafin Palic 2:1

43 Richard Petrovský 2:0

39 Stefan Huszovits 1:0

