Hannersdorf feiert klaren Auswärtssbieg bei SG Redlschlag

Details Samstag, 27. April 2024 20:37

SG EFM Redlschlag blieb gegen SV Hannersdorf chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Damit wurde Hannersdorf der Favoritenrolle vollends gerecht. Bereits das Hinspiel hatte SV Hannersdorf für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

"Give me five" für Hannersdorf

Die Gäste gingen durch Michael Klepits in der achten Minute in Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Jakub Barniak bereits wenig später besorgte (12.). Andreas Fixl stellte die Weichen für Hannersdorf auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Ein Tor auf Seiten von SV Hannersdorf machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Ivan Galic erhöhte den Vorsprung von Hannersdorf nach 65 Minuten auf 3:1. Den Vorsprung von SV Hannersdorf ließ Kornel Varga in der 71. Minute anwachsen. Der Treffer von Galic in der 88. Minute schürte bei Fans und Spielern die Hoffnung auf den Aufstieg. Ein starker Auftritt ermöglichte Hannersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SG Redlschlag.

Redlschlag bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 2. Klasse Süd A. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Redlschlag alles andere als positiv. Die letzten Auftritte von SG EFM Redlschlag waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Hannersdorf ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste. SV Hannersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und vier Niederlagen vor. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Hannersdorf zu besiegen.

SG Redlschlag tritt am Samstag, den 04.05.2024, um 16:00 Uhr, bei Riedlingsdorf an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt SV Hannersdorf Sankt Michael.

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – SV Hannersdorf, 1:5 (1:2)

88 Ivan Galic 1:5

71 Kornel Varga 1:4

65 Ivan Galic 1:3

39 Andreas Fixl 1:2

12 Jakub Barniak 1:1

8 Michael Klepits 0:1

