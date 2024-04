Buchschachen gewinnt Torfestival gegen Mariasdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 28. April 2024 19:05

Buchschachen errang am Sonntag einen 6:4-Sieg über Mariasdorf. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit den Gastgebern gefunden.

Zehn Treffer münden in knappem Heimsieg

SC Mariasdorf ging durch Philipp Putz in der 14. Minute in Führung. Mit einem schnellen Doppelpack (23./26.) zum 2:1 schockte Flamur Kacanolli die Gäste und drehte das Spiel. Christoph Teubl schoss die Kugel zum 3:1 für Buchschachen über die Linie (28.). Csanad Héra verkürzte für Mariasdorf später in der 37. Minute auf 2:3. Zur Pause wusste SC Buchschachen eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Durch ein Eigentor von Georg Tullmann verbesserte Buchschachen den Spielstand auf 4:2 für sich (50.). Es folgte der Anschlusstreffer für SC Mariasdorf – bereits der zweite für Héra. Nun stand es nur noch 3:4 (53.). Für das 5:3 von SC Buchschachen zeichnete Tomo Kotnik verantwortlich (67.). Mit dem dritten Treffer von Héra rückte Mariasdorf wieder ein wenig an Buchschachen heran (69.). Oliver Hegedüs war es, der kurz vor Ultimo das 6:4 besorgte und SC Buchschachen inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (86.). Am Schluss gewann Buchschachen gegen SC Mariasdorf.

Bei SC Buchschachen präsentierte sich die Abwehr angesichts 45 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (63). Im Tableau hatte der Sieg von Buchschachen keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Mit dem Sieg baute Buchschachen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Buchschachen 15 Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Durch diese Niederlage fällt Mariasdorf in der Tabelle auf Platz neun zurück. Zehn Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat SC Mariasdorf derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt Buchschachen bei SV Wolfau an, während SC Mariasdorf einen Tag zuvor UFC "PG-Cars" Oberschützen empfängt.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – SC Mariasdorf, 6:4 (3:2)

86 Oliver Hegedüs 6:4

69 Csanád Héra 5:4

67 Tomo Kotnik 5:3

53 Csanád Héra 4:3

50 Eigentor durch Georg Tullmann 4:2

37 Csanád Héra 3:2

28 Christoph Teubl 3:1

26 Flamur Kacanolli 2:1

23 Flamur Kacanolli 1:1

14 Philipp Putz 0:1

Details

