Spannendes Comeback: UFC Siget triumphiert über SV Wolfau

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:18

In Runde 30 in der 2. Klasse Süd A (BGLD) setzte sich der UFC Siget nach einem frühen Rückstand mit 3:1 gegen den SV Wolfau durch. Trotz eines Halbzeitrückstands gelang den Gastgebern in der zweiten Halbzeit ein beeindruckendes Comeback, das von Máté Lukács, Xavér Megyesi und Oliver Kiss angeführt wurde. Die Begegnung bot den Zuschauern zahlreiche packende Momente und endete mit einem verdienten Sieg für den UFC Siget.

Erster Durchgang: Wolfau geht in Führung

Die Partie begann um 17:30 Uhr, als der Schiedsrichter das Spiel zwischen dem UFC Siget und dem SV Wolfau anpfiff. Bereits in den ersten Minuten zeigte sich, dass beide Mannschaften gewillt waren, offensiv zu agieren und auf den Führungstreffer zu drängen. In der 12. Minute war es dann soweit: Marco Fink vom SV Wolfau erzielte das erste Tor des Spiels und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Finks Treffer gab den Gästen Rückenwind und setzte den UFC Siget unter Druck.

In der Folgezeit versuchte der UFC Siget, auf den Rückstand zu reagieren, fand jedoch zunächst kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. Immer wieder scheiterten die Angriffe der Heimelf an der Abwehr des SV Wolfau oder am eigenen Unvermögen. Somit ging es mit einem knappen 0:1-Rückstand für den UFC Siget in die Halbzeitpause. Die Spannung war greifbar, und die Frage war, ob die Hausherren den Rückstand würden wettmachen können.

Zweite Halbzeit: Siget dreht das Spiel

Nach der Pause kam der UFC Siget mit neuer Energie aus der Kabine. Es dauerte jedoch bis zur 66. Minute, ehe die Heimelf endlich den Ausgleichstreffer erzielen konnte. Máté Lukács war es, der mit einem präzisen Schuss den Torhüter des SV Wolfau bezwang und das 1:1 markierte. Dieses Tor wirkte wie ein Befreiungsschlag für die Gastgeber, die nun sichtlich an Selbstvertrauen gewannen.

Die Schlussphase der Partie bot noch einmal jede Menge Dramatik. In der 90. Minute gelang Xavér Megyesi der vielumjubelte Führungstreffer zum 2:1 für den UFC Siget. Nur kurze Zeit später, in der Nachspielzeit, sah Dániel Jantos vom UFC Siget die Gelb-Rote Karte, was die Gastgeber kurzzeitig in Unterzahl brachte. Doch anstatt sich zurückzuziehen, setzten die Hausherren noch einen drauf: Oliver Kiss erzielte in der Nachspielzeit das 3:1 und besiegelte damit den Sieg für den UFC Siget.

2. Klasse Süd A: UFC Siget : Wolfau - 3:1 (0:1)

94 Oliver Kiss 3:1

91 Xavér Megyesi 2:1

66 Máté Lukács 1:1

12 Marco Fink 0:1

