Deutsch Schützen bezwingt SV Hannersdorf in Unterzahl

Spielberichte

Details Samstag, 08. Juni 2024 22:16

In der 30. Runde der 2. Klasse Süd A (BGLD) konnte Deutsch Schützen einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen SV Hannersdorf einfahren. Das Spiel, das um 17:30 Uhr angepfiffen wurde, bot den Zuschauern spannende Momente und ein frühes Torfeuerwerk. Trotz eines zwischenzeitlichen Ausgleichs von SV Hannersdorf behielt Deutsch Schützen die Oberhand und sicherte sich den Heimsieg.

Blitzstart für Deutsch Schützen - klare Pausenführung trotz Unterzahl

Kaum war das Spiel angepfiffen, da jubelte auch schon das Heimteam. Deutsch Schützen gelang ein Traumstart, als Paul Zimmermann bereits in der ersten Spielminute das 1:0 erzielte. Diese frühe Führung setzte SV Hannersdorf sofort unter Druck und gab den Ton für die erste Halbzeit an. Doch die Gäste ließen sich nicht so leicht beeindrucken und begannen, sich langsam in die Partie zu kämpfen.

Nach einer ausgeglichenen Phase ohne nennenswerte Torchancen gelang SV Hannersdorf in der 29. Minute der Ausgleich. Michael Klepits war der Torschütze und sorgte mit seinem Treffer für das 1:1. Markus Wiesler von den Hausherren sah kurz darauf Gelb/Rot!

Deutsch Schützen stellt Weichen auf Sieg

Nur neun Minuten nach dem Ausgleich sorgte Nico David Jelosits für die erneute Führung der Gastgeber. Mit seinem Tor zum 2:1 in der 38. Minute brachte er Deutsch Schützen wieder in Front und setzte SV Hannersdorf erneut unter Zugzwang. Die Situation verschärfte sich für die Gäste, als Deutsch Schützen kurz vor der Halbzeitpause einen weiteren Treffer erzielte.

In der 44. Minute war es Georg Bock, der für Deutsch Schützen traf und die Führung auf 3:1 ausbaute. Dieser Treffer kurz vor dem Pausenpfiff war ein harter Schlag für SV Hannersdorf, das nun mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit ging. Die Heimfans waren begeistert und feuerten ihr Team an, während die Gäste sich für die zweite Hälfte etwas einfallen lassen mussten.

In den letzten Minuten des Spiels war es vor allem eine Frage der Defensive für Deutsch Schützen, die ihren Vorsprung souverän über die Zeit brachten. Die Gastgeber zeigten eine kämpferische und taktisch disziplinierte Leistung, die ihnen am Ende den verdienten 3:1-Sieg einbrachte.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen : Hannersdorf - 3:1 (3:1)

44 Georg Bock 3:1

38 Nico David Jelosits 2:1

29 Michael Klepits 1:1

1 Paul Zimmermann 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.