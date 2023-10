Eltendorf bekommt von Gerersdorf-Sulz eine "Packung" verpasst

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:36

UFC Gerersdorf-Sulz führte SV Eltendorf nach allen Regeln der Kunst mit 7:0 vor. Gerersdorf-Sulz ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte am Samstag im Zuge der 13. Runde gegen Eltendorf einen klaren Erfolg.

Fünf Treffer - Toth avanciert zum Matchwinner

Laszlo Toth sorgte mit einem lupenreinen Hattrick für das 3:0 (2./22./45.) aus der Perspektive des Gasts. Zur Halbzeit blickte Gerersdorf-Sulz auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Mit dem 4:0 durch Toth schien die Partie bereits in der 53. Minute mit UFC Gerersdorf-Sulz einen sicheren Sieger zu haben. UFC Gerersdorf-Sulz schraubte das Ergebnis durch Karóczkai in der 80. Minute mit dem 5:0 in die Höhe. Simon Joszt stellte schließlich in der 90. Minute den 7:0-Sieg für Gerersdorf-Sulz sicher. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr UFC Gerersdorf-Sulz einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Kurz vor Saisonende belegt SV Eltendorf mit 16 Punkten den sechsten Tabellenplatz. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 28 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Eltendorf etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte SV Eltendorf.

Gerersdorf-Sulz machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zweiten Platz. 35 Tore – mehr Treffer als UFC Gerersdorf-Sulz erzielte kein anderes Team der 2. Klasse Süd B. In den letzten fünf Partien rief Gerersdorf-Sulz konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Am kommenden Samstag trifft Eltendorf auf SV Rohrbrunn, UFC Gerersdorf-Sulz spielt am selben Tag gegen FC Stinatz.

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – UFC Gerersdorf-Sulz, 0:7 (0:3)

90 Simon Joszt 0:7

87 Laszlo Toth 0:6

80 Noel Karóczkai 0:5

53 Laszlo Toth 0:4

45 Laszlo Toth 0:3

22 Laszlo Toth 0:2

2 Laszlo Toth 0:1

