Umkämpfte Partie: Burgauberg mit dem Vollerfolg bei Rohrbrunn

Im Spiel von Rohrbrunn gegen Burgauberg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Die Partie fand an Spieltag 12 statt.

Vogelwilde erste Hälfte bringt Entscheidung

Vor 150 Zuschauern markierte Antoni Prizmic das 1:0 für Rohrbrunn (3.). Burgauberg zeigte sich wenig beeindruckt. In der sechsten Minute schlug Milan Horvath mit dem Ausgleich zurück. Florian Kernbichler machte in der elften Minute nach einem Freistoß via Kopfball das 2:1 von SV Rohrbrunn perfekt. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Rok Bencik mit einem Kopfball ins linke untere Eck den neuerlichen Ausgleich (16.). Peter Fasalek stellte die Weichen für USV Burgauberg auf Sieg, als er in Minute 31 per Kopf mit dem 3:2 zur Stelle war. In Minute 45 wurde ein Elfmeter der Gäste gehalten. Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Rohrbrunn muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt die Heimmannschaft mit drei Punkten den achten Tabellenplatz. In der Verteidigung von SV Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 30 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen.

Die drei Punkte brachten Burgauberg in der Tabelle voran. USV Burgauberg liegt nun auf Rang vier. Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Burgauberg momentan auf dem Konto.

Siege waren zuletzt rar gesät bei Rohrbrunn. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, USV Burgauberg zu besiegen.

Am kommenden Sonntag trifft SV Rohrbrunn auf SV Ollersdorf, Burgauberg spielt tags zuvor gegen FC Minihof-Liebau.

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – USV Burgauberg, 2:3 (2:3)

31 Peter Fasalek 2:3

16 Rok Bencik 2:2

11 Florian Kernbichler 2:1

6 Milan Horvath 1:1

3 Antoni Prizmic 1:0

