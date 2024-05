Spektakulärer Heimsieg: FC Minihof-Liebau deklassiert FC Stinatz

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 00:02

In einer beeindruckenden Vorstellung in der 26. Runde der 2. Klasse Süd B dominierte der FC Minihof-Liebau von Beginn an das Spiel gegen den FC Stinatz und sicherte sich einen triumphalen 7:0-Sieg.

Hausherren legen fulminant los

Es dauerte nicht lange, bis der FC Minihof-Liebau das erste Zeichen setzte. Bereits in der 5. Minute brachte Alen Spilak sein Team mit einem gut platzierten Schuss in Führung. Diese frühe Initiative gab dem Heimteam sichtlich Selbstvertrauen, und sie bauten ihren Vorsprung weiter aus. Andreas Zach verdoppelte in der 19. Minute den Vorsprung durch einen präzisen Abschluss, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Bis zur Halbzeitpause behielt der FC Minihof-Liebau die Kontrolle über das Spiel und ging mit einer komfortablen Führung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Torflut sorgt für klare Verhältnisse

Nach dem Wiederanpfiff blieb der FC Minihof-Liebau weiterhin die dominante Mannschaft. Nur zwei Minuten nach der Pause setzte Alen Spilak mit seinem zweiten Tor des Tages zum 3:0 nach. Es dauerte nicht lange, bis Alen Spilak erneut zuschlug und in der 54. Minute das 4:0 erzielte, was seinen Hattrick perfekt machte. Die Offensive des Heimteams zeigte keine Anzeichen einer Verlangsamung, und in der 60. Minute trug Aljosa Vörös mit einem weiteren Treffer zum 5:0 bei.

Die Überlegenheit des FC Minihof-Liebau war überwältigend, und der FC Stinatz fand kaum eine Antwort auf die konstanten Angriffe. Andreas Zach, der bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, fügte in der 71. Minute ein weiteres Tor hinzu und brachte das Ergebnis auf ein 6:0. Kurz vor dem Schlusspfiff, in der 89. Minute, krönte Zan Spilak seine Leistung mit einem Treffer zum 7:0-Endstand.

2. Klasse Süd B: Minihof-Liebau : Stinatz - 7:0 (2:0)

89 Zan Spilak 7:0

71 Andreas Zach 6:0

60 Aljosa Vörös 5:0

54 Alen Spilak 4:0

47 Alen Spilak 3:0

19 Andreas Zach 2:0

5 Alen Spilak 1:0

Details

