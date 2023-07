"Auch wir können den Aufstieg schaffen" - FC Minihof-Liebau liebäugelt nach starkem dritten Platz nun mit dem "Tabellenthron"

Details Samstag, 01. Juli 2023 15:32

"Nach der Saison ist vor der Saison": Beim FC Minihof-Liebau, der in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Klasse Süd C Rang drei im Final-Klassement einnahm und damit einen "Stockerlplatz" einheimste, beginnt dieser Tage bereits die "Vorlaufzeit" für die Saison 2023/24, die in wenigen Wochen schon mit ersten Vorbereitungsspielen grüßt, ehe dann Anfang August der Liga-Alltag neuerdings die Pfosten öffnet. Um die abgelaufene Spielzeit nochmals Revue passieren zu lassen und einen kurzen Ausblick in die Zukunft zu "wagen", sprach Ligaportal mit Trainer und Sektionsleiter Orhan Fazli...

Erwartungshorizont übertroffen - die jungen Eigenbauspieler als besonders erfreuliches "Mitbringsel"

In der kürzlich "abgetanen" Spielzeit 2022/23 errang der FC Minihof-Liebau aus dem malerischen Südburgenland mit zehn Siegen und fünf Remis bei zugleich neun Niederlagen den dritten Platz im End-Tableau (Punkteschnitt 1,46). Der Chefcoach spart in seinem Saison-Fazit nicht mit dem Verteilen von "Lorbeeren": "Wir haben heuer die Erwartungen wirklich übertroffen, zumal wir uns den vierten oder fünften Platz als Ziel gesetzt und nun doch den dritten Rang erlangt haben. Es ist uns geglückt, viele gute Spiele abzuliefern und zahlreiche junge Akteure zu integrieren, die aus der Reserve hinauf in die Kampfmannschaft gezogen werden könnten".

Drei Leistungsträger sagen leise "Servus", derweil docken einige junge Reserve-Spieler bei der "Einser-Garnitur" an

Die Sommerzeit ist ja auch prädestiniert für und bekannt wegen ihrer Kader-Adaptionen, herrscht allerorts reger Betrieb in puncto Tätigkeiten auf dem Transfermarkt. So macht die ein oder andere Veränderung personeller Natur auch vor den Toren des FC Minihof-Liebau nicht halt: "Mit Raphael Trippold in der Verteidigung und Heiko Kusch im Sturm verlieren wir zwei Leistungsträger aus beruflichen Gründen. Zudem beendet Kapitän Christoph Knausz seine langjährige Karriere in unseren Reihen. Zumal die Vorbereitung auf die Saison bereits anläuft, sind wir gerade dabei, diese Positionen mit einheimischen Akteuren nachzubesetzen - dabei freut es mich besonders, dass zwei Spieler aus der Reserve ihr Potenzial heuer eindrucksvoll unter Beweis gestellt haben und in die Kampfmannschaft hochgezogen werden können. Ansonsten sollte sich die Mannschaft, auch von den Legionären her, nicht groß verändern".

Top drei als "Saison-Soll", Meistertitel wäre die phänomenale "Kür"

Nachdem der Blick stets in die Zukunft schweifen sollte und die Vorbereitungen bereits ins Rollen gekommen sind, darf ein vorsichtiges Schielen "in die Glaskugel" folglich natürlich nicht fehlen. Welche Ziele steckt man sich beim FC Minihof-Liebau in der Folgesaison? "Für die Spieler, den Trainer und die zahlreichen Fans besteht natürlich immer das Ziel und der Wunsch, einmal einen Meistertitel feiern zu dürfen. Mit harter Arbeit und unermüdlichem Einsatz eines jeden Einzelnen ist nichts unmöglich, können auch wir den Sprung nach oben schaffen. Das Ziel an sich ist aber ein Platz in den Top drei".

