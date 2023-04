Minihof-Liebau gewinnt Torfestival gegen Wallendorf-Mogersdorf

Details Sonntag, 16. April 2023 19:13

FC Minihof-Liebau und Wallendorf-Mogersdorf lieferten sich am Sonntagnachmittag im Rahmen der 21. Runde ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Minihof-Liebau, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel hatte FC Minihof-Liebau durch einen 2:0-Erfolg bei Wallendorf-Mogersdorf die drei Punkte eingefahren.

Dem Comeback der Gäste knapp entronnen

Minihof-Liebau ging durch Alen Spilak in der 34. Minute in Führung. Zur Pause behielt der Gastgeber die Nase knapp vorn. Heiko Kusch versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Minihof-Liebau (50.). Blaz Koznicov baute den Vorsprung der Hausherren in der 64. Minute aus. Für das 4:0 sorgte Minihof-Liebau in Minute 66 - damit schien das Match längst vorentschieden. Gregor Pavel verkürzte für Wallendorf-Mogersdorf später in der 76. Minute auf 1:4. In der 82. Minute lenkte Vjerkoslav Pintarics den Ball zugunsten der Gäste ins eigene Netz und stellt auf 4:2. Durch Dominic Freudenthaler gelang später sogar noch das 4:3 (86.), doch wurden die Hoffnungen auf einen Turnaround durch den Ausschluss gegen Martin Hirtenfelder zunicht gemacht. Endstand 4:3.

FC Minihof-Liebau steht mit 25 Punkten auf Platz drei.

Trotz der Schlappe behält Wallendorf-Mogersdorf den sechsten Tabellenplatz bei. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur vier Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Wallendorf-Mogersdorf eher düster.

Weiter geht es für FC Minihof-Liebau am kommenden Samstag daheim gegen SV Eltendorf. Für Wallendorf-Mogersdorf steht am gleichen Tag ein Duell mit UFC Gerersdorf-Sulz an.

2. Klasse Süd C: FC Minihof-Liebau – Wallendorf-Mogersdorf, 4:3 (1:0)

86 Dominic Freudenthaler 4:3

82 Eigentor durch Vjerkoslav Pintarics 4:2

76 Gregor Pavel 4:1

66 Bjoern Rohrbacher 4:0

64 Blaz Koznicov 3:0

50 Heiko Kusch 2:0

34 Alen Spilak 1:0

