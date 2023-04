Kein Sieger im Kellerduell: Gerersdorf-Sulz remisiert gegen Wallendorf-Mogersdorf

Details Samstag, 22. April 2023 21:28

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von UFC Gerersdorf-Sulz gegen Wallendorf-Mogersdorf am Samstagnachmittag unter dem Deckmantel von Spieltag 22 in der 2. Klasse Süd C. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Wallendorf-Mogersdorf und Gerersdorf-Sulz mit 2:2 voneinander getrennt.

Die Gäste kommen zwei Mal zurück

In der 13. Minute brachte Laszlo Toth den Ball im Netz von Wallendorf-Mogersdorf unter und sorgte mit dem einzigen Treffer in Durchgang eins für den Pausenstand von 1:0. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für UFC Gerersdorf-Sulz in die Kabinen. Philipp Freudenthaler traf zum 1:1 zugunsten von Wallendorf-Mogersdorf (64.). Mark Soos beförderte das Leder zum 2:1 von Gerersdorf-Sulz in die Maschen (66.). Dominik Wagner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Wallendorf-Mogersdorf ein (73.) - ein zweites Comeback der Heimischen in diesem Match. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. UFC Gerersdorf-Sulz und Wallendorf-Mogersdorf spielten unentschieden.

Gerersdorf-Sulz muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber stehen mit 17 Punkten auf Platz sieben. Mit 43 Toren fing sich UFC Gerersdorf-Sulz die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd C ein.

Wallendorf-Mogersdorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Zuletzt war bei Wallendorf-Mogersdorf der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

UFC Gerersdorf-Sulz tritt am Samstag, den 29.04.2023, um 17:00 Uhr, bei SV Eltendorf an. Einen Tag später (10:30 Uhr) empfängt Wallendorf-Mogersdorf SV Rohrbrunn.

2. Klasse Süd C: UFC Gerersdorf-Sulz – Wallendorf-Mogersdorf, 2:2 (1:0)

73 Dominik Wagner 2:2

66 Mark Soos 2:1

64 Philipp Freudenthaler 1:1

13 Laszlo Toth 1:0

