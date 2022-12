2. Klasse Süd C: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist...

Details Freitag, 16. Dezember 2022 14:40

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "Cashpoint.com"-Spieler der Herbstsaison 2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Rekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 2,5 (!) Millionen Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2022 ist... Heiko Kusch (FC Minihof-Liebau)

Endergebnis:

1. Heiko Kusch (FC Minihof-Liebau / 1043 Stimmen)

2. Stefan Berzkovics (UFC Gerersdorf-Sulz / 476 Stimmen)

3. Leonard Horvath (SV Ollersdorf / 325 Stimmen)

4. Tobias Menzel (FC Minihof-Liebau / 140 Stimmen)

5. Raphael Trippold (FC Minihof-Liebau / 35 Stimmen)

6. Patrick Hirschbeck (USV Burgauberg / 27 Stimmen)

7. Alex Österle (SV Eltendorf / 19 Stimmen)

8. Jonas Froschauer (USV Burgauberg / 13 Stimmen)

9. Daniel Ernst (SV Rohrbrunn / 12 Stimmen)

9. Sebastian Weinhofer (SV Eltendorf / 12 Stimmen)