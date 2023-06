Wahnsinns-Comeback - Aufstiegs-Krimi zwischen Bad Tatzmannsdorf und Markt Neuhodis endet mit 4:4

Details Donnerstag, 08. Juni 2023 20:43

Am Donnerstag durften sich die Besucher im 2. Klasse Süd Aufstiegs-Playoff auf das Aufeinandertreffen der beiden Teams Bad Tatzmannsdorf und ASK Markt Neuhodis freuen. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte Bad Tatzmannsdorf mit 3:1 das bessere Ende für sich. Diesmal lieferte man sich einen wahrlich spektakulären Showdown, der final mit einem 4:4 zu Ende ging.



Auftakt nach Maß für den Gast

Kaum war das Match angepfiffen, schossen sich die Gäste binnen 60 Sekunden in doppelter Form warm - Daniel Horvath (4.) und Adam Tamas (5.) sorgen für das 0:1 und das 0:2. Auch in der Folge kamen die Hausherren nur nach und nach auf Touren, während die Gäste weitere Chancen liegen ließen. Zum Ausklang von Akt eins kam Bad Tatzmannsdorf dann in die Gänge, dennoch ging es mit dem 0:2 in die Kabinen.

XXL-Comeback von Bad Tatzmannsdorf

Wie schon in Abschnitt eins erwischte Neuhodis auch zum Start von Hälfte zwei einen perfekten Auftakt: Marton Havasi markierte das 0:3 (46.). Diesmal aber hatten die Heimischen postwendend die passende Antwort parat, stellte Patrick Bürger in Minute 47 bereits auf 1:3. Wiederum die Gäste machten unaufhörlich weiter, kamen zu weiteren Einschusschancen und dem 1:4 durch Johannes Horvath (67.). Wer dachte, die Gäste seien damit längst auf die Siegerstraße abgebogen, irrte: Patrick Bürger (76.) sorgte für den Anschlusstreffer in einer wahrlich atemberaubenden Schlussphase, dich sich anzubahnen begann. Tief in der Nachspielzeit dann das denkwürdige Comeback von Bad Tatzmannsdorf dank der Treffer von Patrick Bürger (93.) und Luka Grgic (95.). Da schlug es gar den 500 Zuschauern den Atem - am Ende gab's eine Punkteteilung in diesem wahrlich rassigen Fight um den Aufstieg.

Startelf SC "Sumetzberger" Bad Tatzmannsdorf : Gergö Nagy, Dubravko Mohac, Dominik Radakovits, Jakob Simon, Roman Wenzel, Istvan Alföldi, Dorian Puretic, Luka Grgic, Tim Bürger, Marc Schermann, Patrick Bürger (K)

Startelf Markt Neuhodis: Milan Baliko - Michael Dorner, Johannes Horvath (K), Marton Havasi - Erich Wanger, Sebastian Wind, Mark Varga - Daniel Horvath, Lukas Werderitsch, Joachim Parapatits, Adam Tamas

